"Bombe a grappolo in aree abitate": l'Onu accusa le truppe russe di Putin

12 Marzo 2022 - 12.09

Ucraina e crimini di guerra: qualcuno un giorno dovrà pagare.

“L’ufficio dell’alto commissario per i diritti umani ha ricevuto notizie credibili sull’uso da parte delle forze russe di bombe a grappolo anche in aree abitate”. E’ quanto ha detto il sottosegretario dell’Onu per gli affari politici, Rosemary DiCarlo.

“Attacchi indiscriminati, compreso l’uso di bombe a grappolo sono proibiti dalla legge internazionale umanitaria – ha poi aggiunto parlando al Consiglio di Sicurezza- attacchi diretti contro i civili e obiettivi civili, come i bombardamenti aerei di città e villaggi sono proibiti dalle leggi internazionali e possono essere crimini di guerra”.