Ucraina, la commissione Onu sui crimini di guerra è andata a Irpin dove 1.300 civili sono stati uccisi dai russi

12 Giugno 2022 - 18.30

Guerra un Ucraina, la commissione internazionale indipendente dell’Onu che deve indagare sui crimini legati all’aggressione russa è in visita nei territori della regione di Kiev occupati a marzo.

Lo annuncia su Telegram il governatore Oleksiy Kuleba, che insieme al capo della polizia nazionale della regione di Kiev Andriy Nebytov e all’investigatore capo della regione Viktor Luhov ha incontrato a Irpin gli esperti della commissione internazionale.

«Nella regione di Kiev – ricorda Kuleba – sono stati ritrovati i corpi di oltre 1.300 civili uccisi dagli occupanti russi. Una cifra che aumenta man mano che sgomberiamo le macerie delle case distrutte. E ogni volta vengono rivelati nuove atrocità commesse dai russi».

Il governatore ringrazia quindi «la comunità internazionale per il lavoro, perché è nostra responsabilità comune ritenere la Russia responsabile per ciò che ha fatto in Ucraina».