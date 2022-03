Ucraina, Borrell accusa Putin: "Bombe sulle città per distruggere il paese come in Cecenia e in Siria"

globalist

10 Marzo 2022 - 19.40

Guerra in Ucraina, una critica durissima verso i metodi di Putin che non sono nuovi.

“I russi bombardano indiscriminatamente le città ucraine. Centinaia di vittime civili, 2 milioni di rifugiati. La Russia fa la guerra come l’ha fatta in Siria e in Cecenia, bombardando e distruggendo un Paese”. Lo dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, arrivando a Versailles per il Consiglio Europeo informale.

“Dobbiamo lavorare in due direzioni – aggiunge – come mettere pressione su Putin in modo da porre fine a questa guerra folle” e “come aumentare la resilienza dell’Ue, sul piano della dipendenza energetica, delle capacità militari e dell’economia”, conclude.