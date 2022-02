Ucraina, Londra: rimpatrio delle truppe britanniche entro fine settimana

globalist

12 Febbraio 2022 - 10.48

Il Regno Unito va per la sua strada contravvenendo alle direttive dei partner euro atlantici e decide di ritirare le truppe impegnate nelle esercitazioni per una possibile guerra in Ucraina.

Le truppe britanniche inviate in Ucraina con missioni di addestramento lasceranno il Paese nel fine settimana, ha detto sottosegretario alla Difesa James Heappey. I militari britannici “saranno tutti ritirati. Non ci saranno truppe britanniche in Ucraina se ci sarà un conflitto”, ha affermato il sottosegretario a Bbc Radio.

Heappey ha esortato i cittadini britannici ancora in Ucraina a partire finché esistono “mezzi commerciali” per farlo, avvertendo che non saranno organizzate operazioni di evacuazione dei connazionali in caso di conflitto con la Russia.