Hinteregger, a sorpresa si ritira il 29enne dell' Eintracht Francoforte

23 Giugno 2022 - 17.57

Hinteregger ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: il difensore austriaco classe ’92, fresco vincitore della Uefa Europa League con la maglia dell’Eintracht, spiazza il mondo del calcio annunciando il proprio ritiro. Nonostante i due anni di contratto rimanenti col club tedesco e la vittoria della seconda competizione europea, il difensore ha maturato la propria decisione dicendo oggi addio al calcio giocato. L’austriaco ha confessato di aver avuto i primi pensieri sul ritiro già in autunno, ma è soltanto a stagione terminata che ha voluto rendere definitiva la propria decisione;

Hinteregger lascia l’Eintracht dopo 129 partite e 14 gol, 9 dei quali realizzati nella stagione 2019/2020, e la nazionale austriaca con 64 presenze all’attivo, con cui ha partecipato ai campionati europei del 2016 e del 2020. Questa la nota con cui il difensore ha comunicato la propria scelta:

“Lo scorso autunno ho avuto i primi pensieri sul ritiro. Mi sono trovato in una fase difficile dal punto di vista sportivo: le mie prestazioni erano altalenanti. Le vittorie non erano più così belle, ma ogni sconfitta faceva male il doppio. Il mio incremento di prestazioni in Primavera e i nostri successi ottenuti in Europa League mi hanno motivato ancora di più a dire addio con un grande successo sportivo. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, la squadra di allenatori, la squadra dietro la squadra, tutti i dipendenti e la direzione sportiva per la fiducia, il supporto e il tempo fantastico che ho potuto vivere qui”.