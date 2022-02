Nugnes: "Cingolani dice il falso su nuove trivellazioni e caro bollette"

globalist

22 Febbraio 2022 - 17.53

Transizione ecologica, trivelle e energia. Quale direzione prendere? “Cingolani dice il falso sostenendo che con nuove trivellazioni abbasseremo il costo delle bollette degli italiani. La sola verità è che con il gas le società energetiche nel 2021 hanno avuto oltre 4 mild di extra profitti, già doppiati nel primo trimestre di questo anno, e che si prevede arriveranno ad oltre 10 mild di extra profitti per fine anno”.

Lo dichiara la senatrice Paola Nugnes, che aggiunge: “Il ministro Cingolani ci deve dire come realmente intende incidere sul costo delle bollette del pmi considerato che consumiamo 70 miliardi di mc/annui di gas e che ne estraiamo solo 3,5 miliardi di mc, dalle piattaforme ‘congelate’ ne potremmo estrarre al massimo fino a 7 miliardi di mc”.

“Questo- continua Nugnes- in un tempo che va dai 20 mesi ai due anni. Quindi o noi stiamo valutando di ridurre il consumo di gas del’90%, e questo al momento non è possibile, oppure stiamo dicendo il falso agli italiani al fine di favorire ancora le società energetiche del fossile e i loro guadagni miliardari. Visto che gli extraprofitti delle compagnie energetiche sono stati nel 2021 di oltre 4 miliardi e si prevede che nel 2022 saranno di oltre 10 miliardi, perché non si provvede a prelevare da lì le coperture per calmierare le bollette dei cittadini e delle imprese invece di andare a prelevare dagli extraprofitti delle rinnovabili (per la seconda volta retroattivamente dopo il 2015 con il governo Renzi) su cui dovremmo invece puntare in modo deciso e duraturo senza le battute di arresto che hanno caratterizzato gli ultimi anni”.