Cingolani già parla da ex ministro: "C'è un tempo per i tecnici e ora tocca alla politica"

11 Ottobre 2022 - 10.06

Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica del governo Draghi, ha parlato della sua esperienza istituzionale. «Per me è sicuramente la fine, c’è un tempo per i tecnici e un momento, che credo sia giunto, per cui il Parlamento si deve riappropriare delle proprie prerogative e fare delle scelte politiche. Io credo di aver fatto, nei limiti delle mie possibilità, quelo che potevo, ce l’ho messa tutta del forse non è stato abbastanza. Il mio tempo da questo punto di vista è finito».

Cingolani ha poi parlato della difficile situazione legata all’energia e all’esorbitante prezzo del gas.

«Probabilmente il price cap sarà un intervallo entro il quale il Ttf potrà variare senza avere questi picchi di volatilità assurdi. Direi che su questo stiamo convergendo, venerdì scorso ci sono stati gli ultimi allinamenti in videoconferenza. Stasera ci sarà una riunione informale dei ministri dei paesi più energivori. Credo che si possa giungere a una soluzione di compromesso che contribuirà a limitare fortemente i costi».

«L’assurdo di questa vicenda è che il gas c’è, ma il prezzo è aumentato -ha proseguito Cingolani -. Noi esportiamo, eppure il prezzo rimane altissimo. La verite’ è che abbiamo pagato follemente le quotazioni del gas di una borsa che non è realistica. Il Ttf è totalmente sganciato dalla realtà. C’è una volatilità pazzesca. Stiamo pagando questa cosa e un ritardo nell’agire. Non stiamo pagando una reale mancanza di gas».

«Abbiamo parlato molto del price cap con tutti i paesi europei – ha concluso il ministro -, direi che piano piano ci sono venuti dietro. Mesi fa eravamo soli, adesso la stragrande maggioranza dei paesi vuole un meccanismo di limite al costo. È un anno che martelliamo su questa cosa. La soddisfazione è che alla fine ce li siamo portati tutti quanti dietro, l’insoddisfazione è che un anno è troppo».