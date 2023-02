Superbonus, Conte attacca Meloni: "Il buco in bilancio di cui parla non c'è"

globalist Modifica articolo

20 Febbraio 2023 - 22.01

Preroll

Campagna mediatica della destra ma l’ex premier non ci sta. Il leader del M5S Giuseppe Conte torna a difendere, durante la trasmissione `Quarta Repubblica´, su Rete4 il Superbonus.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una misura che il conduttore Nicola Porro ricorda come sia stata cambiata «ben 16 volte» da quanto è stata approvata. «Prima di tutto – ribatte Conte dopo aver visto un video in cui la premier spiega come mai dal 17 febbraio il superbonus non esisterà più – Meloni ha ripetuto a pappagallo questa storia del costo. Dicendo addirittura che anche sui neonati sarebbe ricaduto il costo dei 2000 euro. È un dato falso. Ed è sbagliata l’impostazione. Se la Meloni sapeva che era un costo insostenibile e che il gioco non valeva la candela, perché in campagna elettorale, ancora il 17 settembre diceva con video chiari, come come FI e Lega, che avrebbero mantenuto la misura e sostenuto tutti gli altri bonus».

Middle placement Mobile

«Questo non è un costo – aggiunge – ma un investimento che viene portato in detrazione. Se oggi ristrutturo un appartamento e ad efficientarlo sul piano energetico mettiamo in moto un’economia tanto che abbiamo mosso quasi il 4% di pil nel 2022». «Siamo stati il paese che è tornato al miracolo economico, ricordiamolo – prosegue Conte – siamo stati il paese più colpito dal Covid. Come abbiamo fatto a crescere comunque? Abbiamo portato avanti una politica espansiva».

Dynamic 1

«Loro hanno parlato, Meloni e Giorgetti, di un buco nel bilancio e questo è gravissimo. E mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché sono un presidente del Consiglio e un ministro dell’Economia che hanno approvato una legge di bilancio in cui di questo buco non c’è traccia. Allora o stanno dichiarando il falso adesso o hanno approvato documenti falsi e il falso in bilancio è un reato gravissimo», assicura Conte.