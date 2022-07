Sciopero voli, la protesta del personale Lufthansa: oltre 1000 i voli cancellati

globalist

27 Luglio 2022 - 11.52

Il personale Lufthansa è in sciopero, la compagnia aerea tedesca ha annunciato per oggi la cancellazione di oltre mille voli dagli scali tedeschi di Monaco e Francoforte. Una protesta indetta dal sindacato Verdi dalle 3:45 del 27 luglio, fino alle 6 del 28. L’iniziativa sindacale, nel clima incandescente provocato dall‘emergenza personale che sta mettendo in tilt il traffico aereo nella repubblica federale, colpirà 134mila passeggeri che dovranno cambiare i propri piani nel pieno delle ferie.

Il sindacato rivendica un aumento degli stipendi del 9,5%, a partire da un minimo di 350 euro. Misura che riguarda 20mila dipendenti. Su un totale di 9 voli Lufthansa programmati in partenza dall’aeroporto di Fiumicino dalle 6.55 alle 19.25, sono 8 quelli che risultano cancellati (cinque per Francoforte e tre per Monaco) come conseguenza dello sciopero del personale di terra della compagnia indetto dal sindacato tedesco Verdi. In piedi pertanto, al momento, c’è solo il volo LH9889 delle 15.45 per Monaco.

Nonostante il 90% delle cancellazioni operate dalla Lufthansa, non si ravvisano problemi per i passeggeri, in quanto già nei giorni scorsi la compagnia aveva comunque provveduto ad informare la propria clientela dei voli che sarebbero stati soppressi oggi, così da evitargli di arrivare in aeroporto e non trovare poi il volo. Il passo successivo è stato quindi quello di riproteggerli su altri voli.