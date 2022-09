Sciopero aerei, il 1 ottobre si fermano Ryanair e Vueling: ecco i voli a rischio

globalist

20 Settembre 2022 - 16.54

Preroll

Scioperi aerei in vista, dopo qualche settimana di tregua. Alcune delle principali compagnie aeree, infatti, si preparano a una vera e propria serrata. Sabato 1° ottobre Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno annunciato che “gli scioperi saranno rispettivamente di 24 ore per Ryanair e di quattro ore, dalle 13 alle 17, per Vueling”. Anche i piloti e gli assistenti di volo di EasyJet e Volotea si uniranno alle rimostranze. Uiltrasporti ha sottolineato che “la protesta continuerà finché non verrà dato ascolto alle importanti istanze dei lavoratori”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il periodo di “tregua” dopo gli scioperi di giugno e luglio è terminato, le due organizzazioni sindacali hanno spiegato che i lavoratori italiani continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro e stipendi dignitosi. Sul tavolo dei reclami anche la questione della normativa a tutela di maternità e paternità.

Middle placement Mobile

“Questa situazione nel nostro Paese – conclude la Uiltrasporti – non è sostenibile. Chiediamo l’apertura di un confronto serio e responsabile, con queste compagnie, nel rispetto dei lavoratori che rappresentiamo”.