Risparmiare sulla bolletta della luce con le offerte per la casa di Sorgenia

16 Maggio 2022 - 09.33

Una delle strategie in genere più adottate per risparmiare sulla bolletta della luce prevede di ottenere una riduzione dei consumi tramite l’adesione a comportamenti più virtuosi.

Scegliere di vivere ogni giorno in maniera green permette infatti di diminuire la propria impronta ecologica nel mondo e con essa una spesa in molti casi accresciuta proprio dagli sprechi energetici.

Naturalmente, per ridurre i costi è altrettanto importante sottoscrivere la giusta offerta luce, valutando le promozioni più interessanti attualmente disponibili sul mercato libero. In questo ambito, spicca per esempio la proposta di Sorgenia, la prima digital energy company italiana, che si contraddistingue da sempre per la grande attenzione verso le diverse esigenze dei consumatori.



Next Energy Sunlight Luce: l’offerta di Sorgenia a prezzo indicizzato

Per tutti coloro che prediligono la flessibilità, per esempio, Sorgenia mette a disposizione Next Energy Sunlight Luce, con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

Si tratta di un’offerta a prezzo indicizzato, in cui i costi della materia prima coincidono con quelli del mercato all’ingrosso e variano mensilmente, sulla base dei cambiamenti che interessano l’indice PUN, che viene definito sul mercato nazionale dell’energia. In questo modo, è possibile provare a beneficiare di un risparmio piuttosto significativo in bolletta approfittando delle eventuali fluttuazioni al ribasso.

Next Energy Sunlight Luce, inoltre, premia i clienti più fedeli con uno sconto fedeltà applicato sul servizio commerciale, che aumenta periodicamente del 5% fino a garantire, allo scadere del 36esimo mese, una riduzione degli importi pari al 20%.

Naturalmente, con Sorgenia è possibile risparmiare ulteriormente sottoscrivendo un unico contratto per le forniture luce e gas, optando nello specifico per la promozione dual fuel Next Energy Sunlight Luce e Gas, così da gestire entrambe le utenze domestiche facendo riferimento a un unico fornitore.

Per maggiori informazioni in merito, si consiglia di consultare la sezione dedicata “energia elettrica offerte” del sito ufficiale della digital energy company, www.sorgenia.it.



Beyond Energy: il servizio di monitoraggio dei consumi targato Sorgenia

Con Sorgenia Next Energy Luce è possibile usufruire anche di servizi aggiuntivi, formulati per aiutare l’utente ad abbassare ulteriormente la spesa mensile per l’energia elettrica e facilitare l’adesione a uno stile di vita più sostenibile.

In particolare, nel pieno rispetto di una mission finalizzata ad accelerare quel necessario cambio di paradigma connesso alla transizione energetica del paese, Sorgenia ha formulato un innovativo programma strutturato per valutare l’impatto che le proprie abitudini quotidiane hanno sulla sostenibilità ambientale e sui costi della bolletta. Si tratta di Beyond Energy,un servizio gratuito con cui offrire ai sottoscrittori una supervisione quotidiana dei consumi domestici, consultabile direttamente dai propri dispositivi mobili.

Tra gli aspetti più interessanti del servizio, il monitoraggio intelligente degli elettrodomestici, che permette di valutare, senza richiedere alcuna installazione supplementare, la presenza di apparecchi poco efficienti da un punto di vista energetico o di dispositivi adoperati in modo inadeguato.

Il software, inoltre, individua eventuali margini di miglioramento sulla base alle specifiche abitini di consumo e, analizzando i dati aggiornati, elabora statistiche e consigli personalizzati da seguire per ottenere un ulteriore risparmio sulla bolletta.



Calcolare il proprio carbon footprint con Sorgenia

Con Next Energy Sunlight Luce è anche possibile calcolare il proprio impatto ambientale in termini di carbon footprint, utilizzando il servizio accessibile dall’app MySorgenia, che la digital energy company mette a disposizione di tutti i sottoscrittori delle proprie offerte.

Un’opportunità che permette di scoprire direttamente da dispositivo mobile quale sia con precisione il peso delle proprie abitudini quotidiane sull’ambiente.

In ogni caso, Sorgenia consente a tutti di fare una prima valutazione anche online, direttamente tramite il sito ufficiale, effettuando un test costituito da poche e semplici domande.



Come attivare Next Energy Sunlight Luce

La proposta, anche in questo caso, è valorizzata da un’esperienza 100% digitale che, oltre ad agevolare tutte le fasi relative alla sottoscrizione, fa sì che tutti i successivi processi possano essere effettuati comodamente in rete.

Infatti, è sempre possibile consultare lo stato della propria attivazione così come lo storico delle bollette comodamente online o dall’app My Sorgenia, e saldare ogni fattura in modo estremamente semplice con carta di credito, PayPal o addebito su conto corrente bancario.

L’offerta, naturalmente, è sottoscrivibile sia nel momento in cui si richieda unanuova attivazione della fornitura luce, sia qualora si effettui il passaggio a Sorgenia da un altro operatore, in questo caso unaformula zero spese che non prevede né costi di attivazione né importi di cauzione.