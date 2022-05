Gas alle stelle dopo lo stop dell'Ucraina al transito verso l'Europa. Ma in Italia il flusso resta regolare

globalist

11 Maggio 2022 - 09.27

Preroll

Gas in forte rialzo dopo che il gestore del sistema di trasporto in Ucraina ha annunciato lo stop al transito dal punto di ingresso di Sokhranivka a causa delle azioni delle forze di occupazione russe. Sulla piazza di Amsterdam di riferimento per l’Europa il metano nei primissimi scambi naviga sopra quota 100 euro al megawattora.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In Italia non si registra alcun rallentamento delle forniture di gas. I dati pubblicati sul sito di Snam mostrano che al momento i flussi a Tarvisio sono in diminuzione rispetto a ieri ma sono compensati da maggior afflusso a Passo Gries (da Nord), grazie all’interconnessione delle reti e alle varie fonti di importazione. Il sistema è bilanciato, la domanda è soddisfatta; proseguono anche le iniezioni di gas in stoccaggio. La preoccupazione era nata a seguito delle parole del gestore del sistema di trasporto di gas Gtsou in Ucraina, che annunciava per oggi alle 7 di mattina lo stop al transito di gas verso l’Europa attraverso il punto di ingresso di Sokhranivka “a causa delle azioni delle forze di occupazione russe” e proponeva il trasferimento della capacità a Sudzha.

Middle placement Mobile

Non è tecnologicamente possibile, aveva replicato Gazprom, trasferire i flussi di gas all’Ucraina verso un nuovo punto di ingresso. Quasi un terzo del gas che dalla Russia attraversa l’Ucraina per poi giungere in Europa passa attraverso la stazione di compressione di Novopskov sul gasdotto Soyuz, che arriva in Ucraina nel punto di ingresso di Sokhranivka al confine con la Russia, aveva poi precisato S&P Global.