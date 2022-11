La Germania va da sola: accordo sul gas con il Qatar per i prossimi 15 anni

globalist Modifica articolo

29 Novembre 2022 - 12.11

Nella corsa all’approvvigionamento energetico, la Germania va da sola e sigla un nuovo accordo con il “democratico e civile” Qatar, mentre la nazionale di calcio tedesca protesta per i diritti civili negati – e per la censura della Fifa – durante i mondiali di Doha. L’accordo firmato ha una durata di 15 anni per spedire gas naturale liquefatto da Doha alla potenza economica europea mentre Berlino si affretta a sostituire le forniture di gas russe che sono state interrotte durante la guerra in corso in Ucraina.

L’accordo coinvolge sia Qatar Energy, l’azienda statale, sia ConocoPhillips, che ha partecipazioni nel giacimento di gas naturale offshore del Qatar nel Golfo Persico che condivide con l’Iran. La Germania, che era uno dei principali importatori di gas da gasdotto russo prima della guerra, non riceve gas dalla Russia dalla fine di agosto.