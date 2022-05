Ue, Gentiloni: "All'embargo al petrolio russo arriveremo gradualmente"

globalist

Il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, guarda in prospettiva, rispetto alla possibilità di un embargo sul greggio russo: “Penso che arriveremo a un percorso comune anche sulla decisione di arrivare gradualmente all’embargo su petrolio“, “la nostra proposta è di arrivare a un embargo tra i 6 e i 9 mesi, perché rendersi indipendenti dal petrolio russo è un percorso che non si fa in 24 ore e perché farlo in 24 ore potrebbe avere anche un impatto sui prezzi del petrolio a livello internazionale paradossalmente contraddittorio coi nostri obiettivi”.

Lo ha dichiarato , nel webinar del quotidiano Il Messaggero. “Il tema è sul tavolo, rendersi indipendenti entro fine anno e per alcuni aspetti già in autunno. Penso si arriverà a concordarlo un percorso in comune che sarà impegnativo per le nostre economie”, ha detto. “Chi dice che le sanzioni non sono efficaci a mio parere prende un abbaglio”, ha precisato. Ma “anche le nostre rallenteranno perché non siamo nella situazione in cui eravamo a gennaio”, ha evidenziato.