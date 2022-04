Ucraina, il prezzo dell'olio è alle stelle: +40% al nord Italia. Aumenti record anche per pasta e pane

globalist

30 Aprile 2022 - 11.40

La guerra in Ucraina continua a spingere i prezzi dei beni alimentari in alto, con una tendenza che purtroppo non accenna a rallentare. La denuncia di Assoutenti ha stilato una classifica delle città con i rincari più importanti, relativamente ad alcuni particolari prodotti. Su tutti l’olio di semi di girasole, che ha proprio nell’Ucraina il suo produttore più importante.

In soli due mesi, tra gennaio e marzo 2022, il prezzo dell’olio ha fatto registrare aumenti superiori al 40% a Verona e Lodi, tra il 20% e il 25% a Mantova, Cremona, Sassari, Novara e Vercelli e tra il +10% e il 20% in ben 19 province italiane – spiega Assoutenti – Una ondata di aumenti legata in modo diretto al conflitto in atto: Ucraina e Russia insieme rappresentano l’80% delle esportazioni mondiali di olio di semi di girasole, e il blocco delle importazioni si sta riflettendo sui prezzi ai consumatori attraverso rincari record in tutta Italia. Inoltre in soli due mesi si registrano aumenti a due cifre per pasta +13% e pane +12%