Landini: "Nel governo c'è chi non capisce che tanti pur lavorando non arrivano a fine mese"

11 Dicembre 2021

Parole molto semplici e chiare e che non hanno bisogno di interpretazioni.

“Se dentro il governo non si capisce che ci sono persone che, pur lavorando, sono povere e non riescono ad arrivare alla fine del mese e che aiutare chi sta peggio è l’unica strada per riunire questo paese, allora vuol dire che c’è qualcosa di profondo che va cambiato. Forze di maggioranza che ragionano in questo modo non ce le meritiamo”.

Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini, intervenendo a Bari alla manifestazione contro la manovra organizzata in piazza da Cgil e Uil Puglia. Landini di fronte alla posizione del governo e del Consiglio dei ministri del 2 dicembre ha raccontato di aver avuto “un moto non di delusione ma di rabbia” .

Se il tema della povertà “non viene capito e colto – ha proseguito Landini – vuol dire che c e’ una distanza tra questo governo e la vita” . L’ astensionismo alle recenti elezioni amministrative dimostra che “c’è una parte maggioritaria del paese che non si sente rappresentata. Noi abbiamo il dovere di dare voce a chi non ce l’ha e di cambiare la politica. Mi sono convinto che è il momento che non possiamo stare zitti e di non avere paura”.