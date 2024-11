Sedici modi di dire ciao: arriva in Calabria l'iniziativa targata Giffoni

redazione Modifica articolo

“Sedici modi di dire ciao” sbarca in Calabria, più precisamente a Cittanova, dal 25 al 29 novembre, presso la sede della SRC (Scuola di Recitazione della Calabria) fondata da Walter Cordopatri.

L’obiettivo del progetto targato Giffoni, è quello di trovare una soluzione per la disuguaglianza che c’è nell’accesso a opportunità culturali ed educative, con la conseguente dispersione scolastica.

Selezionato da ‘Con i Bambini’, “Sedici modi di dire ciao” trova il supporto di ‘Fondazione con il Sud’, con le collaborazioni dell’associazione socio-sanitaria San Nicola e dell’associazione Prosopon-Src.

Come spiega Marco Cesaro, il responsabile del progetto: “Sedici Modi di Dire Ciao” è un progetto a cui Giffoni lavora da tempo e che rappresenta uno dei nostri fiori all’occhiello, perché offre una concreta opportunità di cambiamento per tantissimi giovani che vivono in contesti periferici e a rischio di esclusione. Il presente, e non solo il futuro è dei giovani e il nostro obiettivo è quello di renderli consapevoli. Consapevoli del loro valore, delle loro potenzialità, di quello che devono imparare a costruire giorno dopo giorno”.

Queste invece le parole di Walter Cordopatri, fondatore della SRC: “Per un ragazzo adolescente poter avere questa opportunità è sicuramente fondamentale. Il cinema è comunicazione, stare insieme permette loro di conoscere se stessi attraverso gli altri, di lasciarsi andare alle emozioni grazie al mondo della comunicazione che è vita. Siamo contentissimi. Speriamo che questi progetti possano continuare nel futuro di concerto con Giffoni. Per noi è un grande orgoglio”.

Le attività proposte sono innumerevoli: tra queste spiccano Music in Campus, con mini-studi di registrazione nei quali i giovani musicisti aiuteranno i partecipanti al cantiere supportandoli nella realizzazione di alcuni brani.

Oltre a questo troviamo anche lo Short Movie Lab, laboratorio nel quale si mira all’apprendimento di linguaggio audiovisivo per capire come realizzare un corto.

Inoltre, saranno presenti attività sul controllo delle emozioni, sulla comunicazione familiari e sul consolidamento di competenze digitali per i professori.