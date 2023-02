L'Ambasciatore dell'Ucraina Melnnyk: "La cultura non può stare fuori dalla politica in tempo di guerra"

Redazione Modifica articolo

11 Febbraio 2023 - 16.27 Culture

di Azzurra Arlotto

Stasera sul palco dell’Ariston durante la finalissima del Festival verrà letto da Amadeus il messaggio del presidente Zelensky accompagnato da un intervento musicale realizzato da una band ucraina. In conferenza stampa l’Ambasciatore ucraino Yaroslav Melnnyk ha rilasciato varie dichiarazioni in merito alla tanto attesa lettera del presidente.

Melnnyk ha iniziato il suo discorso ringraziando per l’opportunità concessa dalla Rai e ringraziando il popolo italiano per il sostegno ricevuto fin dai primi giorni della guerra tra la Russia e il suo Paese. Ha poi aggiunto: “La cultura non può stare fuori dalla politica in tempo di guerra. È una piattaforma in cui possono essere sollevati temi sociali, politici, a volte dolorosi. Ne è testimonianza anche il Festival di Sanremo, che ha sollevato diverse questioni importanti”.

“Il palco dell’Ariston è l’occasione di trasmettere la verità e il messaggio di sostegno di cui abbiamo bisogno perché la pace torni sul territorio europeo” ha continuato l’ambasciatore. “Una incredibile opportunità per lanciare un messaggio di unità intorno alla difesa dei principali valori congiunti” ha aggiunto.

Il messaggio del presidente ucraino Zelensky verrà accompagnato da un omaggio musicale all’Ucraina. Al termine della gara dei Big, intorno all’1:15 – conferma Amadeus – dopo aver ascoltato i brani della ‘top five’ ci sarà infatti l’esibizione del gruppo ucraino Antytila. Il gruppo apparve in tuta mimetica, elmetto e armi alla mano, in un video appello alla pop star britannica Ed Sheeran per partecipare da remoto al concerto di beneficenza.

“Spero che stasera il messaggio del presidente dell’Ucraina sarà ascoltato da tutti gli italiani, da tutti gli amanti della musica e della cultura” ha concluso in conferenza stampa l’ambasciatore Melnnyk.