Enrico Montesano in Rai con la maglia dei fascisti della X Mas: scoppia la polemica

globalist Modifica articolo

13 Novembre 2022 - 15.07

Preroll

Un tempo era socialista, poi si è avvicinato alle formazioni post-Pci (Pds e Ds) con i quali è stato eletto consigliere comunale a Roma e Europarlamentare. Poi l’innamoramento per Berlusconi, il sostegno all’estremista di destra Alemanno alle comunali di Roma, poi le simpatie per M5s e dopo le critiche M5s con il suo avvicinamento ai no-vax. Montesano non si è fatto mancare nulla.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Enrico Montesano torna nella bufera dopo le polemiche durante la pandemia per le sue posizioni No vax e complottiste. Alle prove dell`ultima puntata di Ballando con le stelle su Rai1, il comico si è presentato indossando una maglietta nera con il simbolo della Decima Mas, il reparto d`assalto della Marina militare fascista (Motoscafo armato silurante) in uso nella Grande Guerra, e con il motto dannunziano “Memento audere semper”.

Middle placement Mobile

La denuncia sui social è di Selvaggia Lucarelli: “Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di “Ballando” con la maglietta della Decima Mas – scrive Lucarelli – che, se a qualcun sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”.

Dynamic 1

A chi le chiede perché non glielo ha fatto notare nella diretta di sabato sera, Lucarelli risponde: “Non me ne ero accorta”. Tra i commenti al tweet della giornalista c’è anche quello di Fiorella Mannoia. “Ma sì, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda’”, ha scritto ironica.

Montesano: “Solo strumentalizzazioni”

Dynamic 2

«Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!». Così, mostrando sul suo canale Telegram una foto che lo ritrae mentre mostra la tessera del Psi datata 1976, alle sue spalle un’immagine di Che Guevara.

L’ira dell’Anpi

Dynamic 3

«Montesano arringava i no Vax invitandoli a non pagare il canone Rai. Oggi prova a «Ballando con le stelle» con la maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica. Attendiamo seri provvedimenti dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi». Lo scrive l’Anpi sui suoi social network.