Maglietta fascista, Montesana escluso dalla Rai ora si scusa: "Disprezzo il nazi-fascismo sono stato ingenuo"

13 Novembre 2022 - 19.18

Salvare capra e cavoli? No. Salvate capra e ingaggio dopo l’ennesima brutta scivolata du Enrico Montesano che gli è costata l’esclusione da Ballando con le stelle

«Sono profondamente dispiaciuto e amareggiato per quanto accaduto durante le prove del programma. Sono un collezionista di maglie, ho quella di Mao, dell’Urss, ma non per questo ne condivido il pensiero».

È il post di Enrico Montesano, escluso dalla Rai dal programma `Ballando con le stelle´ per aver esibito nelle prove la maglietta della X Mas.

«Non c’era in me nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante – precisa l’attore -. Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato. È stata un’ingenuità. Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c’entro nulla e li disprezzo profondamente. Chiedo ancora scusa».

Il comunicato della Rai

«Quanto accaduto ieri sera a `Ballando con le stelle´, in onda su Rai1, è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. È decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera `Ballando con le stelle´.

È quanto si legge in una nota della Rai dopo la vicenda che ha visto protagonista il comico romano, sorpreso a indossare una maglia della X Mas durante le prove di Ballando con le stelle.