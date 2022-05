Capri, è morto Guido Lembo. Chi era lo chansonnier della taverna 'Anema e Core'

globalist

20 Maggio 2022 - 16.23

A 75 anni si è spento Guido Lembo, lo chansonnier di Capri che da tempo lottava contro un male difficile che non gli ha lasciato scampo. Lembo era cresciuto a Capri, dove aveva aperto la taverna Anema e Core. Si sarebbe spento in una clinica di Castellammare di Stabia e l’annuncio è stato dato dai suoi familiari, mentre in tanti tra fan e ammiratori si sono riservati sulle pagine social a lui dedicate con messaggi carichi di cordoglio.

Figlio di un pescatore di Capri, a 18 anni Guido Lembo aveva studiato ragioneria e a seguire si era trasferito a Londra per studiare inglese. Successivamente aveva lavorato alla cassa di una trattoria ed era solito esibirsi ogni sera con la sua chitarra. Insieme a suo fratello Bruno aveva girato il mondo e per un periodo aveva vissuto a Palm Beach, in Florida. Da sempre la musica era stata la sua grande passione.

Nel 1972 a Capri aveva aperto il suo primo ristorante, ‘O Guarracino. Nel 1994 aveva fondato invece la famosa taverna Anema e Core. In queste ore in molti tra coloro che lo hanno conosciuto gli stanno dedicando i loro messaggi d’affetto e di ricordo attraverso i social. Al momento non è dato sapere dove e quando si terranno le esequie dello chansonnier che era così legato alla sua amata Capri.