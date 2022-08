Capri, bambina di 15 mesi beve del latte scaduto e finisce in ospedale

globalist

22 Agosto 2022 - 11.21

Preroll

È stata trasportata in ospedale una bambina di 15 mesi per aver ingerito del latte scaduto da inizio anno. Accadde sull’isola di Capri, dove una madre aveva comprato la confezione di latte in un negozio di Anacapri, sull’Isola di Capri. Ma appena dopo la poppata, la piccola aveva iniziato a sentirsi male e a piangere senza sosta.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La storia – La neonata, affamata, aveva subito consumato il suo pasto. Solo che pochi minuti dopo aver finito, la bambina aveva iniziato a sentirsi poco bene. Prima i dolori allo stomaco, poi aveva iniziato a vomitare. La mamma, una giovane avvocatessa residente sull’Isola, aveva avuto l’intuizione di controllare la scadenza sull’etichetta della bottiglia di latte: il limite consigliato per il consumo dell’alimento era il 10 gennaio 2022.

Middle placement Mobile

Al pronto soccorso – La bambina era stata poi portata di corsa all’ospedale “Capilupi” di Capri. I medici avevano poi rassicurato subito la mamma che il malore della piccola era dovuto al latte avariato. Ora la bimba, grazie alle cure dei sanitari, è fuori pericolo. Ma la donna ha presentato denuncia contro i titolari del negozio.