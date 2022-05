Eurovision Song Contest, stasera martedì 10 maggio la semifinale su Rai 1

GdS

10 Maggio 2022 - 08.45 Giornale dello Spettacolo

Preroll

L’Eurovision Song Contest entra nel vivo stasera, martedì 10 maggio, con la prima semifinale in diretta da Torino, condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, il tutto in lingua inglese. L’appuntamento è dalle 20:30 con l’Anteprima per poi passare la linea al palco principale per le esibizioni. Il commento italiano è affidato a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nelle due semifinali e nella finale dell’Eurovision Song Contest si esibiranno 40 cantanti in rappresentanza di 40 paesi (la Russia è stata esclusa dopo l’invasione dell’Ucraina). Questa sera nella prima semifinale si esibiscono 17 cantanti. L’Italia con Mahmood e Blanco entra direttamente in finale come Germania, Regno Unito, Spagna e Francia. Alla fine della serata ci saranno i 10 paesi che passano il turno.

Middle placement Mobile

Nella prima semifinale di stasera martedì 10 maggio c’è un’apertura dance prima di passare alle diverse esibizione con in ordine di uscita. Questa sera votano tutti i paesi partecipanti più Italia e Francia:

Dynamic 1

A metà serata ci saranno gli ospti con Dardus, Benny Benassi e Sophie and the Giants, ospite anche Diodato.

Come si vota all’Eurovision Song Contest? Ogni stato partecipante nomina una giuria qualificata composta da 5 professionisti della musica differenziati per età, provenienza musicale, genere. Questi voti valgono per il 50% del voto specifico del paese, l’altro 50% è affidato al televoto, ma nè le giurie nè il televoto possono votare per il proprio paese.

Dynamic 2

Nelle semifinali partecipano al voto solo i paesi coinvolti in quella semifinale più 2 dei 5 paesi direttamente in finale (l’Italia per esempio vota nella prima semifinale di questa sera con la Francia). La giuria di ogni paese stila la classifica dando 12 punti alla canzone più votata, 10 alla seconda, 8 alla terza, 7 alla quarta così a scendere fino a 1 punto; stessa cosa si fa con il televoto. La combinazione dei due dà la classifica per ogni paese. Combinate insieme le prime 10 classificate passano il turno.

In finale ci sono 26 canzoni. Azzerati tutti i punteggi ci sono le stesse votazioni delle semifinali. Quindi nè la giuria nè al televoto dall’Italia si potranno votare Mahmood e Blanco. Vince chi ha il punteggio più alto e il paese dovrà organizzare la prossima edizione.