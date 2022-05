Eurovision Song Contest, l'anteprima di stasera, lunedì 9 maggio, su Rai 1

GdS

9 Maggio 2022 - 09.08 Giornale dello Spettacolo

Preroll

L’Eurovision Song Contest entra nel vivo e la Rai si prepara al grande evento con un’anteprima in stile Sanremo. Da lunedì 9 maggio a sabato 14 maggio arriva una striscia in onda subito dopo il Tg1 delle 20 per anticipare l’appuntamento. Lunedì, mercoledì e venerdì durerà 5 minuti, martedì, giovedì e sabato porterà fino alla prima serata con l’ESC 2022 di Torino.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’anteprima dell’Eurovision Song Contest è condotta da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, che poi saranno i commentatori italiani della diretta delle tre serate dell’Eurovision Song Contest, e saranno affiancati da Carolina di Domenico per raccontare novità, curiosità e mostrare filmati inediti. Ricordiamo che le tre serate dell’ESC sono condotte in inglese da Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini, il commento italiano su Rai 1 è invece di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Middle placement Mobile

Un incontro esclusivo con Mahmood e Blanco, i pronostici di Amadeus sul vincitore dell’Eurovision e un faccia a faccia “ultradimensionale” con Alessandro Cattelan, sono alcune delle cose che ci aspettano nell’anteprima dell’Eurovision Song Contest di Torino.

Dynamic 1

Nel menù del programma, anticipazioni, curiosità e breaking news sull’evento televisivo musicale più visto al mondo, e attraverso divertenti incursioni, interviste ai protagonisti e filmati inediti o di repertorio, i tre conduttori accompagneranno il pubblico nel cuore pulsante dello spettacolo.