Ascolti tv, l'Eurovision Song Contest sbanca: 6 milioni 590 mila spettatori

15 Maggio 2022 - 12.03

Boom di ascolti per la finale dell’Eurovision Song Contest, che ha incoronato vincitori gli ucraini della Kalush Orchestra: la diretta dal Pala Olimpico di Torino è stata seguita ieri sera su Rai1 (dalle 20.57 all’1.13) da 6 milioni 590 mila telespettatori pari al 41.9% di share, record assoluto per la manifestazione sulla tv italiana.

Lo show ha sbaragliato la concorrenza: su Canale 5 il film Amici come prima ha fatto segnare 1 milione 815 mila spettatori con il 9.6%; su Rai2 l’episodio di Fbi ha avuto 921 mila con il 4.65% e a seguire Fbi International 774 mila con il 4.16%; su Rete4 il classico Don Camillo e l’onorevole Peppone ha totalizzato 989 mila con il 5.42%; su Italia 1 il film L’Era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha raccolto 882 mila con il 4.59%; su Rai3 il film The Informer – Tre secondi per sopravvivere è stato seguito da 448 mila telespettatori con il 2.5%.

Nell’access prime time bene su Rai1 la presentazione dell’Eurovision, con 4 milioni 674 mila spettatori e il 26.91% di share; su Canale 5 Striscia la notizia ha fatto registrare 2 milioni 930 mila spettatori con il 15.67%. Su Rai3 Le parole Speciale ha raccolto 948 mila con il 4.99%. Per gli approfondimenti, su La7 In Onda ha interessato 762 mila persone con il 4.2%, su Rete 4 Controcorrente 732 mila con il 4.28% nella prima parte e 835 mila con il 4.41%, su Rai2 Tg2 Post 721 mila pari al 3.8%.

Rai1 vincente anche nel preserale con L’eredità weekend, seguita da 2 milioni 36 mila appassionati pari al 19.59% nella Sfida dei 7, saliti a 3 milioni 148 mila con il 24.03% nel segmento finale. Su Canale 5 Avanti il primo! ha segnato 1 milione 970 mila spettatori con il 19.43% di share, Avanti un altro! 2 milioni 816 mila con il 21.94%.

Per l’informazione delle 20, il Tg1 è stato seguito da 4 milioni 186 mila spettatori pari al 26.7%, il Tg5 da 3 milioni 300 mila con il 20.8%, il Tg La7 da 882 mila con il 5.6%.

Nel day time, da segnalare su Rai2 la diretta del Giro d’Italia, seguita da 1 milione 266 mila appassionati pari all’11.03%; il Giro all’arrivo ha raccolto 1 milione 698 mila con il 17.6%, il Processo alla tappa 724 mila con l’8.18%.

Nel complesso, vittoria per le reti Rai in prima serata con 9 milioni 4 mila spettatori e il 57.81% di share (a fronte dei 6 milioni 137 mila pari al 32.58% di Mediaset), in seconda serata con il 54.77% (rispetto al 23.49% della concorrenza) e nelle 24 ore con il 42.94% (Mediaset al 32.44%).