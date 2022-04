Controcorrente, i temi di stasera, mercoledì 27 aprile, su Rete 4

GdS

27 Aprile 2022 - 11.17 Giornale dello Spettacolo

Controcorrente torna stasera, mercoledì 27 aprile, su Rete 4, condotto da Veronica Gentili. Stasera si continuerà l’analisi e il commento dei fatti d’attualità. Come tutti i programmi di informazione di Rete 4, anche Controcorrente stasera parlerà del conflitto in Ucraina, con un focus particolare sulle azioni messe in atto dall’Occidente.

A Controcorrente stasera si toccheranno diversi temi: la tensione tra America e Russia aumenta e il Cremlino evoca la terza guerra mondiale, la conduttrice si interrogherà insieme agli ospiti sulle possibili vie d’uscita dal conflitto in Ucraina. Nel corso della puntata, Veronica Gentili cercherà di capire che cosa sta succedendo sul campo, dando spazio agli inviati che stanno raccontando la guerra da due mesi e, come sempre, darà voce alle storie dei protagonisti.” Non sono stati annunciati ospiti.