Controcorrente, temi e ospiti di stasera, mercoledì 11 maggio, su Rete 4: il filosofo Noam Chomsky

11 Maggio 2022 - 09.12 Giornale dello Spettacolo

Controcorrente torna stasera, mercoledì 11 maggio 2022, su Rete 4, condotto da Veronica Gentili. Stasera si continuerà l’analisi e il commento dei fatti d’attualità e l’appuntamento è per le 21:25.

Anche Controcorrente stasera parlerà del conflitto in Ucraina, focalizzandosi su Putin e il suo attacco, verbale, contro Stati Uniti e occidente in generale. In occasione della visita del premier negli Stati Uniti, si cercherà di capire anche la posizione dell’Italia nel conflitto.

Come da comunicato stampa, la puntata “all’indomani della parata del 9 maggio a Mosca, dove Vladimir Putin ha sferrato l’ennesimo attacco all’America e all’Occidente, in studio si tornerà a parlare della guerra in Ucraina, dando tutti gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo.

Oltre agli esperti e ai commentatori, uno degli ospiti della serata sarà il filosofo e linguista Noam Chomsky. Con il filosofo si analizzerà la posizione dell’Italia in questo conflitto e il suo rapporto con gli Stati Uniti.