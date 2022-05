“Controcorrente": su Rete4 alle 21.25 tra gli ospiti di Veronica Gentili l'ex comandante del Gruppo Wagner

globalist

18 Maggio 2022 - 19.43

Torna “Controcorrente – Prima Serata”, la trasmissione condotta da Veronica Gentili, in onda il mercoledì dalle ore 21.25 su Retequattro.

Nei giorni in cui sale la tensione tra Russia e Occidente in vista dell’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, la conduttrice tornerà a parlare della guerra in Ucraina, dando tutti gli aggiornamenti in diretta.

Oltre agli esperti e ai commentatori, Veronica Gentili ospiterà Paolo Nori, il professore che si era visto sospendere il suo corso universitario su Dostoevskij, con il quale parlerà anche di russofobia.

Nel corso della puntata verranno aperti tanti collegamenti in diretta, come quello con l’ex comandante del Gruppo Wagner Maratt Gabidullin, oltre a quelli degli inviati sul fronte ucraino.