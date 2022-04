Cartabianca, stasera su Rai 3 ospiti Alessandro Orsini, Donatella Di Cesare, Francesco Borgonovo e altri

globalist

26 Aprile 2022 - 19.32

Cartabianca torna stasera, martedì 26 aprile 2022, condotto come sempre da Bianca Berlinguer, su Rai 3. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

A Cartabianca questa sera si affronteranno i temi di attualità legati alla guerra in Ucraina, alla politica e al Covid. Tema principale della puntata sarà, ovviamente, il conflitto tra Russia e Ucraina, che va avanti senza soste da più di due mesi. Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha parlato di un rischio concreto di una terza guerra mondiale. Gli spiragli per una via diplomatica sembrano strettissimi. Che ruolo sta giocando l’Europa? Le sanzioni sono sufficienti?

Ospiti di Bianca Berlinguer saranno Alessandro Orsini, prof. Sociologia del terrorismo internazionale, Riccardo Sessa, ambasciatore, Donatella Di Cesare, prof. Filosofia teoretica, Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano, Alessandra Moretti, Partito Democratico, Anastasia Kuzmina, ballerina, Nadana Fridrikhson, giornalista Zvezda TV, Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità, Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR, Massimo Galli, infettivologo, Mauro Corona, alpinista e scrittore.