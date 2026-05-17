Leone XIV sfida il mondo della guerra e degli algoritmi: l’università torni laboratorio umano di futuro e coscienza

Antonio Spadaro Modifica articolo

17 Maggio 2026 - 11.26

ATF

Leone XIV ha scelto l’educazione. In una settimana il Papa ha parlato due volte di università, di giovani, di sapere: prima con un messaggio all’Università Cattolica Boliviana “San Pablo” per i suoi sessant’anni, poi con una visita storica alla Sapienza di Roma. Due gesti diversi, due contesti lontanissimi — la Bolivia e il cuore dell’Europa — eppure attraversati dalla stessa urgenza: ridare un senso all’atto di studiare, di insegnare, di pensare insieme.

Il punto di partenza è una diagnosi che non concede sconti. Leone XIV descrive un mondo dove il sapere rischia di ridursi a strumento di dominio, dove la competitività divora i giovani e l’ansia li schiaccia. “Noi siamo un desiderio, non un algoritmo”: con questa frase, pronunciata nell’Aula Magna della Sapienza, il Papa ha piantato un paletto nel terreno della nostra epoca. È un rifiuto netto di ogni riduzionismo, un invito a non confondere la persona con i suoi dati, le sue prestazioni, i suoi numeri.

Ma Leone XIV non si limita alla denuncia. All’università boliviana ricorda che la verità, per il cristiano, non è mai un concetto astratto ma ha un volto, una dimensione relazionale. Alla Sapienza chiede ai docenti una domanda scomoda: “Ho fiducia nei miei studenti?”. Insegnare, dice, è una forma di carità — esattamente come soccorrere un migrante in mare o una coscienza disperata. Il suo un cambio di paradigma. È il cuore di una visione che lega la cattedra alla strada, il libro alla ferita. Si avverte l’eredità di Francesco, nelle sue parole.

E poi c’è il passaggio più politico. Leone XIV denuncia la crescita della spesa militare in Europa, contesta che il riarmo si possa chiamare “difesa”, chiede vigilanza sull’uso delle intelligenze artificiali nei conflitti. È il linguaggio di un Papa che non separa l’aula dall’agorà, il sapere dalla giustizia.

Due discorsi, un solo messaggio: nel disordine del mondo, l’educazione non è un lusso ma una resistenza. E l’università, se accetta la sfida, può tornare a essere il luogo dove il futuro si pensa prima di subirlo.