Belve, gli ospiti dell'ultima puntata di stasera, venerdì 22 aprile, su Rai 2

22 Aprile 2022

Belve torna stasera, venerdì 22 aprile, su Rai 2 in seconda serata. Torna l’appuntamento con Franceca Fagnani: nuovi ospiti disposti a sottoporsi alle interviste sviluppate per raccontare “belve” determinate, indomabili, ambiziose, tormentate, ironiche, donne dal vissuto straordinario, che hanno giocato all’attacco e mai da gregarie. Hanno scelto: nel bene e nel male. Hanno lottato per affermarsi senza aspettare la loro quota rosa. E questa sera, nell’ultimo appuntamento, torna anche un uomo Teo Teocoli, insieme a lui Rita Rusic e Martina Caironi.

Belve è un programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, che intervista in un faccia a faccia senza intermediazioni, ospiti disposti a mettersi davvero in gioco, a svelarsi, rispondendo alle domande secche, irriverenti, graffianti e senza fronzoli della conduttrice. Tanti volti femminili e almeno una quota maschile. Un corpo a corpo dell’intervistata e della conduttrice, sedute una davanti all’altra, occhi negli occhi.

Questa sera a Belve è ospite Teo Teocoli che racconta a Francesca Fagnani alcuni aspetti poco noti e più autentici del suo carattere, raccontando anche alcuni aspetti della sua lite con Adriano Celentano, che ha posto fine a un’amicizia durata 60 anni. Teocoli ricorderà anche alcuni momenti dolorosi della sua infanzia e i suoi amori, in particolare Loredana Bertè e Mia Martini.

Ci sarà poi Rita Rusic che racconterà la sua vita, dall’infanzia difficile, gli inizi come attrice e il famoso matrimonio con Vittorio Cecchi Gori che le ha permesso di diventare anche produttrice. Rusic poi racconterà il legame con ristiano Di Luzio, 30 anni più giovane di lei.

Infine stasera a Belve l’atleta paraolimpica nonché campionessa olimpionica, Marina Caironi che racconta l’incidente in moto, la perdita della gamba, la sua sofferenza inziale nonché la forza, fisica e mentale, che le ha permesso non solo di rialzarsi ma di vincere due medaglie d’oro e tre d’argento ai recenti Giochi paralimpici.