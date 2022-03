Belve, ospiti e anticipazioni di stasera, venerdì 25 marzo: Ornella Muti e la difficile domanda sulla Russia...

GdS

25 Marzo 2022 - 09.56 Giornale dello Spettacolo

Belve torna stasera, venerdì 25 marzo 2022, con Franceca Fagnani nella seconda serata di Rai 2 dopo le serie tv intorno alle 23. Nuovi ospiti disposti a sottoporsi alle interviste sviluppate per raccontare “belve” determinate, indomabili, ambiziose, tormentate, ironiche, donne dal vissuto straordinario, che hanno giocato all’attacco e mai da gregarie. Hanno scelto: nel bene e nel male. Hanno lottato per affermarsi senza aspettare la loro quota rosa. E questa sera ci saranno Ornella Muti e Malena.

Belve è un programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, che intervista in un faccia a faccia senza intermediazioni, donne disposte a mettersi davvero in gioco, a svelarsi, rispondendo alle domande secche, irriverenti, graffianti e senza fronzoli della conduttrice. Tanti volti femminili e almeno una quota maschile, Morgan (disponibile in streaming). Un corpo a corpo dell’intervistata e della conduttrice, sedute una davanti all’altra, occhi negli occhi.

Stasera venerdì 25 marzo a Belve Francesca Fagnani incontra Ornella Muti e Malena. Particolarmente acceso l’incontro con Ornella Muti che ha risposto in modo complesso alle domande sulla Russia dove ha residenza, casa e ha chiesto la cittadinanza “sono confusa” dice la Muti “amo molto i russi ma questa guerra è sbagliata”.

