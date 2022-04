Belve, ospiti di stasera, venerdì 8 aprile: Donatella Rettore e Paola Barale

GdS

8 Aprile 2022 - 11.09 Giornale dello Spettacolo

Belve torna stasera, venerdì 1 aprile 2022, con Franceca Fagnani nella seconda serata di Rai 2 dopo le serie tv intorno alle 23. Nuovi ospiti disposti a sottoporsi alle interviste sviluppate per raccontare “belve” determinate, indomabili, ambiziose, tormentate, ironiche, donne dal vissuto straordinario, che hanno giocato all’attacco e mai da gregarie. Hanno scelto: nel bene e nel male. Hanno lottato per affermarsi senza aspettare la loro quota rosa. E questa sera sono ospiti Donatella Rettore e Paola Barale.

Belve è un programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, che intervista in un faccia a faccia senza intermediazioni, donne disposte a mettersi davvero in gioco, a svelarsi, rispondendo alle domande secche, irriverenti, graffianti e senza fronzoli della conduttrice. Tanti volti femminili e almeno una quota maschile, Morgan (disponibile in streaming). Un corpo a corpo dell’intervistata e della conduttrice, sedute una davanti all’altra, occhi negli occhi.

La puntata di stasera venerdì 8 aprile di Belve vedrà come prima ospite Donatella Rettore, icona rock anni ’80, tornata alla ribalta con la partecipazione a Sanremo con Ditonellapiaga sui cui avrà dei giudizi forti, come su altre colleghe come Loredana Bertè. L’intervista a Donatella Rettore di Francesca Fagnani si preannuncia bella carica di polemiche.

Rettore racconta il suo rapporto surreale con la religione e rompe ogni cardine del politcally correct. Davidemaggio.it riporta alcune sue parole come il rivendicare di piacere “ai gay non alle checche, mentre Raffaella Carrà e Patty Pravo sono icone delle checche vintage”, sottolineando la sua voglie di poter dire parole come fr*cio, t*oia o ne*ro perchè “dipende da come uno lo dice” sostiene in un duro scontro con la conduttrice.

Seconda ospite è Parola Barale che racconterà quello che è successo dopo il suo addio di Canale 5, quello che ha condizionato la sua carriera, la vicenda della droga con un blitz dei Carabinieri in casa sua, una storia per cui è stata assolta. Racconterà la sua vita privata e professionale, il rapporto con Mike Bongiorno, le sue cadute e la sua voglia di ricominciare. Sempre davidemaggio.it riporta come Barale racconterà che c’è un uomo potente che le ha ostacolato la carriera.