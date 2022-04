Ilary Blasi a Belve: tutta la verità sul 'tradimento' di Totti

globalist

1 Aprile 2022 - 18.04

Preroll

Ilary Blasi sarà ospite a Belve stasera, venerdì 1 aprile, e parlerà del recente gossip che ha riguardato lei e il marito Francesco Totti: si vociferava che la coppia stesse per lasciarsi a causa di un tradimento di lui. Voci che sono state smentite dalla coppia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ilary Blasi a Belve racconta tutta la verità sulla presunta crisi con Totti: la conduttrice Francesca Fagnani chiede infatti alla padrona di casa dell’Isola dei Famosi se “la vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?”. Ilary a questa domanda ha risposto: “No, né dell’uno né dell’altra“.

Middle placement Mobile

Riguardo la foto di Totti allo stadio in compagnia di un’altra donna, indicata come l’amante, Fagnani chiede: “ “Lei ha raccontato che dietro quella foto ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice?”. Ilari Blasi ha replicato: “Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi…”. Sempre sulla stessa questione le ha anche domandato: “Ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?” e la presentatrice ha risposto: “No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi”.

Dynamic 1

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito entrambi le voci che li davano in crisi. Il primo a rompere il silenzio era stato proprio l’ex capitano della Roma che aveva bollato i gossip come fake news. Lo aveva fatto attraverso quattro storie su Instagram durante le quali aveva detto: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di mee soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.