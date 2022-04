Belve, ospiti e anticipazioni di stasera, venerdì 1 aprile: Ilary Blasi parla del 'tradimento' di Totti

GdS

1 Aprile 2022 - 09.02 Giornale dello Spettacolo

Belve torna stasera, venerdì 1 aprile 2022, con Franceca Fagnani nella seconda serata di Rai 2 dopo le serie tv intorno alle 23. Nuovi ospiti disposti a sottoporsi alle interviste sviluppate per raccontare “belve” determinate, indomabili, ambiziose, tormentate, ironiche, donne dal vissuto straordinario, che hanno giocato all’attacco e mai da gregarie. Hanno scelto: nel bene e nel male. Hanno lottato per affermarsi senza aspettare la loro quota rosa. E questa sera ci sono Ilary Blasi e Irma Testa.

Belve è un programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, che intervista in un faccia a faccia senza intermediazioni, donne disposte a mettersi davvero in gioco, a svelarsi, rispondendo alle domande secche, irriverenti, graffianti e senza fronzoli della conduttrice. Tanti volti femminili e almeno una quota maschile, Morgan (disponibile in streaming). Un corpo a corpo dell’intervistata e della conduttrice, sedute una davanti all’altra, occhi negli occhi.

La puntata di stasera 1° aprile su Rai 2 di Belve alle 23 circa, vede ospite Ilary Blasi e inevitabilmente Francesca Fagnani ha chiesto alla conduttrice dell’Isola dei Famosi delle voci del tradimento di Totti. Parlando della famosa foto allo stadio in cui ci sarebbe stata la presunta amante di Francesco Totti, Ilary Blasi ha ribadito che a suo dire è stata tutta una macchinazione ma la certezza sull’artefice non l’avrà mai.

E parlando dei nomi pensati per la figlia è emerso che avrebbero voluto chiamarla Roma. Inoltre ha risposto alla battuta fatta all’esordio dell’Isola verso Signorini specificando che voleva fargli un complimento.