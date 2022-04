Cartabianca, gli ospiti di stasera: Orsini, Crosetto, Di Cesare e Cacciari

globalist

19 Aprile 2022 - 18.41

Cartabianca torna stasera, martedì 19 aprile, su Rai 3. Bianca Berlinguer torna, in prime time, con una nuova puntata del suo talk show di informazione e approfondimento. Vediamone insieme alcune anticipazioni.

Cartabianca affronterà – come sempre – i temi di attualità legati alla guerra in Ucraina, alla politica e al Covid. Tema principale della puntata sarà, ovviamente, il conflitto tra Russia e Ucraina, che va avanti senza soste. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto e collegamenti con gli inviati sul campo. Ci sono spiragli per un accordo o un cessate il fuoco? A che punto sono le trattative e l’avanzata militare? Che ruolo sta giocando l’Europa? Le sanzioni sono sufficienti? E ancora le conseguenze di questa guerra, la crisi energetica e quella umanitaria. Di questo e molto altro si parlerà con esperti, politici e giornalisti nella puntata di oggi.

Gli ospiti di Cartabianca di stasera saranno Alessandro Orsini, Massimo Cacciari, Guido Crosetto, Donatella Di Cesare, Antonio Caprarica, Alan Friedman, Fabio Dragoni, Anastasia Kuzmina, Matteo Bassetti, Giada Messetti e Mauro Corona.