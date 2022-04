Pechino Express, anticipazioni dell'episodio di stasera, giovedì 14 aprile, su Sky Uno e NOW

GdS

Pechino Express torna stasera, giovedì 14 aprile 2022 su Sky Uno e NOW con la sesta puntata nella rotta dei Sultani. Il programma, che è sbarcato su Sky con l’attuale edizione, vede al timone anche questa settimana Enzo Miccio che ha preso il posto dell’infortunato Costantino della Gherardesca, nei panni di narratore e guida del programma. Costantino tornerà prima della finale?

Pechino Express, dopo la scorsa puntata con l’eliminazione degli Scienziati, vede le 6 coppie alle prese con una nuova tappa dell’avventura. E per i concorrenti rimasti Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia- Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia” la sfida è sempre più accesa.

Cosa sappiamo sulla tappa di stasera 14 aprile di Pechino Express 2022? In tanto le coppie rimaste dovranno percorrere 643 km attraverso l’Uzbekistan lungo la via della seta da Bukhara a Samarcanda e fino alal capitale Tashkent. La prossima settimana il gruppo si sposta in Giordania.

Stasera i concorrenti di Pechino Express 2022 partono a Bukhara, cuore del paese, snodo commerciale fondamentale dell’antica via della Seta. Poi arriveranno a Samarcanda dove dovranno affrontare la prova vantaggio. Infine arriveranno a Tashkent. Gli equilibri delle coppie saranno messi in discussione: dalla produzione centenaria dei tappeti “suzani” ai giochi più diffusi nel Paese, i viaggiatori affronteranno alcune delle sfide più temute. Quello che sappiamo della puntata di Pechino Express di stasera è che ci sarà ancora Enzo Miccio dopo l’infortunio di Costantino.