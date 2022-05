Pechino Express 2022 su Sky Uno: cosa accadrà nell’ottava puntata, 5 maggio

globalist

5 Maggio 2022 - 20.02

Preroll

Questa sera, giovedì 5 maggio 2022, alle ore 21:15 va in onda su Sky Uno la nona puntata di Pechino Express 2022. Il reality show lascia Rai 2 per avventurarsi sui piccoli schermi della pay-tv di Sky e vedrà in gara dieci coppie per un totale di venti concorrenti. Come da tradizione, ogni coppia sceglie un nome di battaglia, ma soltanto una sarà proclamata vincitrice di questa edizione. Ma quali sono le anticipazioni della settima puntata di Pechino Express 2022, in onda stasera, giovedì 5 maggio? Scopriamole insieme.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La nuova edizione di Pechino Express parte con dieci coppie in gara per un totale di venti concorrenti. Come da tradizione, ogni coppia ha scelto un nome per la gara. A guidarli in questa lunga e difficile avventura è ancora una volta Costantino della Gherardesca, che riprende il suo ruolo di conduttore anche in casa Sky. Ecco di seguito chi sono le coppie e i concorrenti in gara di Pechino Express 2022:

Middle placement Mobile