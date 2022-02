Drusilla Foer spopola a Sanremo e Pro Vita perde la testa: "Travestita"

globalist

4 Febbraio 2022 - 16.30

Quando Pro Vita e Famiglia non sa cosa dire, passa agli insulti: e il monologo sull’unicità di Drusilla Foer ieri sera a Sanremo, un inno al rispetto e all’ascolto delle singolarità umane in ogni loro forma, ha fatto venire il sangue acido a chi invece ci vorrebbe genuflessi al conservatorismo cattolico.

Pro Vita e Famiglia poi ha una particolare mania per la cartellonistica, quindi ci riprova, portando per Sanremo degli enormi cartelli gialli con scritto a caratteri cubitali ‘Basta propaganda Lgbt travestita da spettacolo”, con enfasi sulla parola travestita in un chiaro tentativo di insultare Drusilla Foer, che peraltro non ha nessun problema a definirsi ‘un uomo travestito’.

L’ennesimo indecente spettacolo di un’associazione che ha come obbiettivo quello di impedire che le persone vivano liberamente la propria vita.