Report, le inchieste di stasera, lunedì 11 aprile: 'Gas, una storia d'amore e di guerra'

11 Aprile 2022 - 08.45 Giornale dello Spettacolo

Report torna stasera, lunedì 4 aprile, con un nuovo appuntamento su Rai 2 condotto come sempre da Sigfrido Ranucci, che guida le inchieste che raccontano l'Italia, quello che non funziona, quello che potrebbe essere migliorato.

L’appuntamento di stasera di Report lunedì 11 aprile, si apre con l’inchiesta ‘Gas, una storia d’amore e di guerra’ di Giorgio Mottola e la collaborazione di Norma Ferrara. Il rapporto tra l’Italia e il gas inizia quando c’era l’URSS e nacquero i primi gasdotti. Dovendo ridurre drasticamente le emissioni di CO2, le lobby del petrolio hanno iniziato a fare pressione sulla Commissione Europea per trasformare l’Europa nel continente del gas.

Le forniture di gas russo all’Europa non si sono mai interrotte, ma risultano persino aumentate. La conseguenza di un’interdipendenza difficile da risolvere nel breve e medio termine l’Europa dipende dal gas russo, ma anche Putin ha bisogno delle entrate garantite dal Vecchio Continente per finanziare il conflitto. Report racconterà chi ci ha davvero guadagnato con l’ascesa vertiginosa dei prezzi del gas e il ruolo avuto dalle grandi multinazionali delle commodities e dai fondi d’investimento americani.

A seguire l’approfondimento “La memoria storica di Report: La via del gas” di Giorgio Fornoni. In “Corrispondenze dall’Ucraina” di Luca Bertazzoni, Carlos Dias e la collaborazione di Giulia Sabella. Gli inviati di Report in Ucraina sono arrivati a Kharkiv, la seconda città del paese. Le telecamere di Report sono entrate nell’ospedale dove vengono curati i feriti di questa guerra.

In “La casa di carta?” di Lucina Paternesi Meloni si parla di Netflix per domandarsi dove vanno a finire i soldi degli abbonati italiani?