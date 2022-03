Zona Bianca, gli ospiti di stasera, domenica 27 marzo 2022: l'ex presidente ucraino Poroshenko

GdS

Zona Bianca, il programma di informazione trasmesso su Rete 4 condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi, torna stasera, domenica 27 marzo 2022. Il programma verterà ovviamente sugli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina.

Zona Bianca, in onda stasera su Rete 4, avrà come ospite l’ex Presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko, che sta conducendo la resistenza armata di Kiev. La puntata è interamente dedicata alla guerra in Ucraina, con reportage esclusivi, approfondimenti sulla disinformazione e le fake news ed analisi sulla fine dei combattimenti.

Nel corso della serata reportage esclusivi dai luoghi del conflitto, inchieste sulla disinformazione e le fake news che sembrano caratterizzare questa guerra, e le analisi sull’auspicata fine dei combattimenti. Esperti, anche ucraini e russi, opinionisti e politici commenteranno le ultime mosse del presidente russo Vladimir Putin e le conseguenti reazioni del suo “rivale” Volodymyr Zelenski.