"Zona Bianca" stasera alle 21.20 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata

22 Agosto 2022 - 12.14

Proseguono gli appuntamenti con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

L’appuntamento per stasera, 22 agosto, è alle 21.20 su Rete 4. Il programma sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Gli ospiti e i temi di stasera – Il conduttore intervisterà il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro Luigi Di Maio e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in merito alla stretta attualità politica. Il tutto quando manca poco più di un mese alle elezioni e non si placano le polemiche nei vari partiti sulle candidature.

Nel corso della serata si parlerà dei rincari in bolletta, che continuano a mettere in difficoltà le famiglie e le imprese, e delle polemiche attorno al reddito di cittadinanza che per alcune forze politiche deve essere abolito e per altre completamente rivisto. Spazio, poi, a un approfondimento sulle misure che potrebbero essere introdotte in autunno per il contenimento del Covid-19.

Infine, focus sul caso della Madonnina piangente di Civitavecchia che, dopo 25 anni dall’ultima presunta lacrimazione, torna al centro del dibattito pubblico.