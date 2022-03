Aldo Grasso: "Cartabianca è un circo, Berlinguer vede gli strambi come Orsini e li paga"

globalist

25 Marzo 2022 - 17.07

Durissima stroncatura del critico televisivo Aldo Grasso per Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, al centro delle polemiche per il rapporto con Alessandro Orsini. A questo proposito, Grasso ironizza: “Fosse spiritoso, ma sono sicuro che non lo è, adesso Orsini potrebbe ribaltare la sceneggiatura. Potrebbe stupirci dicendo che Putin è in realtà un mascalzone e che la resistenza ucraina è eroica”.

Secondo Grasso, Berlinguer opera seguendo “uno schema fisso”: “Vede uno strambo nelle trasmissioni altrui e subito lo paga. Corona, Scanzi e adesso Orsini. E’ come al circo, ha presente? Lì c’è la donna cannone, il nano, il pagliaccio, quello che cammina sulle mani… Ecco. Dalla Berlinguer invece c’è Corona che fa il mattocchio, Scanzi che fa la parte del grillino (mezzo) alfabetizzato, e adesso c’è pure Orsini che fa il professore un filo invasato”.

Rincarando la dose, Grasso dice che a “Cartabianca” questo format non basta per fare ascolti: “Gli altri conduttori più fanno cose orribili più fanno ascolti, di solito. La Berlinguer, al contrario, insegue gli altri, spesso li supera nell’orrido, e però incredibilmente fa ascolti sempre peggiori”.