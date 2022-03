‘Chi l’ha visto?’, puntata di mercoledì 23 marzo: le anticipazioni sui casi di stasera

GdS

Chi l’ha visto? torna stasera, mercoledì 16 marzo 2022, su Rai 3: la nuova puntata del programma condotto da Federica Sciarelli torna con un nuovo caso, con la missione di aiutare chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara.

Chi l’ha visto? stasera torna sul caso di Carlo La Duca il giovane papà scomparso da Termini Imerese. La moglie e il suo migliore amico in trasmissione qualche tempo fa avevano mostrato tutto il loro affetto e dolore “è il padre dei miei figli non potrei fargli del male” ed “era il fratello che non ho mai avuto. Oggi sono entrambi accusati di omicidio e occultamento di cadavere. E poi il caso della donna uccisa e trovata in quattro sacchi: di chi sono questi resti ritrovati?

Chi l’ha visto? in onda stasera su Rai 3 è disponibile anche su Rai Play in streaming alle 21:20 e dopo la messa in onda della puntata.