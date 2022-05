Sonia Marra, chi è la studentessa scomparsa nel 2006 e perché una intercettazione può far riaprire le indagini

globalist

Chi è Sonia Marra pe perché è morta? Potrebbe trovarsi in una intercettazione risalente al 2011 e che potrebbe contribuire alla riapertura del caso. Il giallo della ragazza di Specchia, in provincia di Lecce, sarà al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto in onda stasera su Rai3. Per la giustizia si tratterebbe ormai di un caso formalmente chiuso con la sentenza definitiva di assoluzione dell’unico imputato. Ma la famiglia della studentessa 25enne della quale si persero le tracce da Perugia il 16 novembre 2006 non si sono mai rassegnati.

Adesso grazie al lavoro di rivisitazione dell’ampio materiale processuale del loro legale, l’avvocato Alessandro Vesi, potrebbe finalmente venire alla luce la verità tanto attesa.

Proprio dall’arduo lavoro portato avanti dall’avvocato è rispuntata una intercettazione shock tra un seminarista ed un parroco risalente al 2011 e nella quale si sentirebbe: “a quella ragazza sai che hanno fatto? a quella l’hanno tritata. Quella non la ritroveranno mai. L’hanno buttata nell’immondizia”. Un colloquio che adesso trova spazio nel libro del giornalista Alvaro Fiorucci dal titolo L’uomo nero. La scomparsa di Sonia Marra e presentato proprio oggi a Specchia.

L’avvocato della famiglia di Sonia Marra è intervenuto commentando: “Quello di Sonia Marra è ormai un cold case”. Quindi ha spiegato in cosa consiste il lavoro che starebbe attualmente compiendo: “stiamo però facendo un lavoro di rivisitazione di tutti gli atti processuali alla ricerca di uno spunto che possa essere utile per la riapertura dell’indagine. Solo a quel punto si potrà eventualmente formalizzare un’istanza”.