Jois Pedone: chi è il ragazzo al centro della puntata di Chi l'ha visto

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 21.01

Preroll

Jois Pedone, ancora lui. Chi l’ha visto non spegne i riflettori sul caso di Jois Pedone, lo studente 19enne di Vasto scomparso e poi trovato senza vita in mare lo scorso agosto

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nella puntata di questa sera, mercoledì 19 ottobre, Il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3 si tornerà a parlare della morte del giovane, avvenuta in circostanze misteriose. La puntata approfondirà il coinvolgimento di una misteriosa persona che sarebbe stata in stretto contatto con Jois: si tratterebbe di una donna ribattezzata “la sacerdotessa”.

Middle placement Mobile

Lo studente era stato trovato in mare con un borsone di circa 40 kg legato alla caviglia, impressa sul cadavere era stata trovata la lettera ‘z’: l’autopsia ha stabilito la morte per annegamento. I familiari di Jois Pedone sono convinti che il ragazzo non si sia suicidato, secondo il padre e lo zio dietro questa storia ci sarebbe un caso di esoterismo, terminato in tragedia. La Procura di Vasto ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio.