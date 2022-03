Quasi Amici, stasera in onda il film cult francese su Canale 5: trama e trailer

GdS

22 Marzo 2022 - 09.26 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Quasi Amici, il film francese diventato un cult in tutto il mondo, andrà in onda stasera su Canale 5 subito dopo Striscia La Notizia. Diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano e interpretato da Omas Sy e François Cluzet, il film ha avuto delle versioni internazionali e riscosso un enorme successo in patria e all’estero.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Quasi Amici, tratto dalla vera storia di Abdel Yasmin Sellou e di Philippe Pozzo di Borgo, racconta del rapporto di amicizia tra Philippe e Driss, rispettivamente un anziano signore tetraplegico e un ragazzo appena uscito di prigione. Driss, nella ricerca di un lavoro, diventa il badante di Philippe e l’incontro tra i loro due mondi lontanissimi farà nascere una grande amicizia.

Middle placement Mobile

Quasi Amici è diventato il secondo film francese di maggior successo di tutti i tempi (dopo il film del 2008 Giù al nord) arrivando a quota 166 milioni di dollari.