‘Porta a Porta’: Guerra in Ucraina, e poi? Stasera, mercoledì 9 marzo, lo speciale sul conflitto in Europa

9 Marzo 2022 - 09.44 Giornale dello Spettacolo

‘Porta a Porta’ va in onda stasera, mercoledì 9 marzo 2022, con uno speciale sulla guerra in Ucraina. Cambia quindi la regolare programmazione di Rai 1, che stasera prevedeva il film #18regali, con Benedetta Porcaroli e Vittoria Puccini.

‘Speciale Porta a Porta – Guerra in Ucraina. E poi? Aggiornamenti dal fronte e riflessioni sul futuro’ è il titolo di questo speciale del programma condotto da Bruno Vespa che andrà in onda stasera alle 21.20 su Rai 1 in collaborazione con il Tg1 di Monica Maggioni, che ha già sostituito l’appuntamento con Uno Mattina per uno speciale del telegiornale che conduce lei stessa, per gli ultimi aggiornamenti sul conflitto.

Nel corso della puntata speciale di ‘Porta a Porta’ non mancheranno interviste, collegamenti dal fronte e riflessioni sul futuro dell’Europa ora che il continente è sconvolto da una nuova guerra.