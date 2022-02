Covid, 150mila morti non smuovono Salvini: "Sono tra coloro che non vaccineranno i figli"

globalist

10 Febbraio 2022 - 19.56

Secondo le anticipazioni sulla puntata di Porta a Porta di stasera, Matteo Salvini ha dichiarato che “ci sono genitori, il 65 per cento, che hanno deciso di non vaccinare i figli, io sono tra di loro. Se non ci sono sintomi e malattie pregresse, non vedo perché farlo”.

Già nei giorni scorsi Salvini si è accodato a Giorgia Meloni, dichiarando che non farà vaccinare sua figlia. Riguardo la sua quarantena, in quanto positivo al Covid, il leader leghista ha detto di aspettare l’esito del tampone.

È davvero grave la dichiarazione di Salvini, come quella di Meloni: dopo due anni e mezzo, finalmente si intravede una luce alla fine del lungo tunnel. Il 31 marzo terminerà lo stato di emergenza e se siamo più sereni lo dobbiamo esclusivamente ai vaccini. Come può definirsi il comportamento di chi, proprio adesso che ne siamo quasi fuori, spinge contro gli scienziati e i vaccini?