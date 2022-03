Riparte la grande musica con Paolo Conte: doppio concerto a Milano e Roma

GdS

9 Marzo 2022

di Giordano Casiraghi

C’è voglia di buona musica e il pubblico la sa riconoscere. Non a caso sono sold out le due date del tour 2022 di PAOLO CONTE al Teatro degli Arcimboldi di Milano, previste per lunedì 16 maggio e martedì 17 maggio 2022. A grande richiesta, inoltre, raddoppia il live di Roma all’Auditorium Parco della Musica, con una seconda data fissata per lunedì 13 giugno 2022.

Paolo Conte porterà sul palco i brani del suo ultimo album “Live at Venaria Reale” (Concerto srl / Platinum srl / BMG Rights Management Italy srl), registrato durante lo speciale concerto tenutosi nel cuore della Reggia di Venaria Reale, prodotto da Milo Fantini e Rita Allevato (che ne cura anche la direzione artistica per Platinum Srl) per Concerto Srl e trasmesso in esclusiva streaming su ItsART. Un album unico, ricco di preziosi contenuti come l’inedito ‘’El Greco’’ e il brano “A Minestrina’’ feat. Mina.

Nella tracklist vi sono, inoltre, anche i brani più amati del cantautore: “Hemingway”, “Sotto le stelle del jazz”, “Come Di”, “Alle prese con una verde milonga”, “Aguaplano”, “Max”, “Gioco d’azzardo”, “Dancing”, “Madeleine”, “Genova per noi”, “Via con me”, “Reveries”, “Gli impermeabili”, “Le chic et le charme”, in cui sfilano amori finiti, nostalgie e atmosfere esotiche.

Il concerto è ancora disponibile, per l’acquisto e la visione, sul sito web di ItsART al seguente link: https://www.itsart.tv/it/content/paolo-conte-alla-venaria-reale-2021/1b60a22f-ca09-4e68-8ba7-107cc74a4860

Questo il calendario degli appuntamenti live:

Venerdì 25 marzo 2022 – Gran Teatro Geox, Padova

Sabato 23 aprile 2022 – Teatro Ariston, Sanremo

Sabato 7 maggio 2022 – Samsung Hall, Zurigo

Lunedì 16 maggio 2022 – Teatro Degli Arcimboldi, Milano – Sold Out

Martedì 17 maggio 2022 – Teatro Degli Arcimboldi, Milano – Sold Out

Domenica 12 giugno 2022 – Auditorium Parco della Musica – Cavea, Roma

Lunedì 13 giugno 2022 – Auditorium Parco della Musica – Cavea, Roma – Nuova Data Domenica 26 giugno 2022 – Lucca Summer Festival, Lucca